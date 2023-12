Monza attende il Padova e sogna il terzo posto

Decima e penultima giornata del girone d’andata di Superlega per la Mint Vero Volley Monza, impegnata tra le mura amiche con la Pallavolo Padova. La squadra del Consorzio, reduce dal netto successo in casa del fanalino di coda Farmitalia Catania che è anche servito a dimenticare la sconfitta casalinga nel derby con l’Allianz Milano, è decisa a chiudere nel migliore dei modi la prima parte di stagione, anche perchè alla luce del calendario il quarto posto e forse anche il terzo sono decisamente alla portata.

Per assicurarsi il vantaggio del fattore campo nei quarti di finale di Coppa Italia, oltre al riconoscimento formale di rivelazione, non resta che imporsi sui patavini e in casa di Cisterna a Santo Stefano. Coach Massimo Eccheli sente profumo di impresa, anche e soprattutto dopo le vittorie ottenute nei big match delle prime giornate ma invita tutti a restare concentrati: "Siamo consapevoli dell’importanza delle prossime due partite, nell’ottica del raggiungimento del quarto posto utile ai fini della Coppa Italia. Quelle contro Padova e Cisterna saranno due partite complicate, con squadre che stanno lottando per raggiungere al più presto i loro obiettivi".

"Come ho detto prima della partita con il Panathinaikos, il problema più grosso per noi è quello della gestione delle risorse, tra i pochi allenamenti fatti e qualche defezione a causa dell’influenza".

Nelle ultime uscite Monza ha dovuto fare a meno di Stephen Maar ma grazie al recupero al 100% di Ran Takahashi (il grande ex di giornata) oltre alla polivalenza dell’altro canadese Eric Loeppkyk tutto è andato per il meglio. L’incognita può riguardare la stanchezza per le fatica di coppa, dopo il successo arrivato solo al tie-break mercoledì sera in casa del Panathinaikos Atene. Tra l’altro giovedì prossimo servirà un altro successo nel match di ritorno degli ottavi di finale per proseguire l’avventura in Challenge Cup.

Andrea Gussoni