Millenium, i conti non tornano più. A Padova è vietato sbagliare

L’inizio del ritorno non ha interrotto il momento difficile della Millenium. In effetti la sfida tutta in salita con Perugia, che guida a punteggio pieno la classifica del gruppo A di A2, non ha consentito alla squadra di coach Alessandro Beltrami di tornare a fare punti e di iniziare così la rincorsa alle prime quattro posizioni che si stanno pericolosamente allontanando per la formazione giallonera che è scivolata a metà classifica. Una posizione che non risponde alle aspettative della vigilia in casa bresciana e all’effettivo valore di un gruppo che non sta mettendo in mostra la continuità necessaria. Proprio per questo le Leonesse sono chiamate a guardare alle prossime partite con il fermo proposito di dare il massimo per raddrizzare il loro percorso. In questo senso ha già un valore fondamentale la trasferta che domenica porterà la Millenium sul taraflex patavino dell’Altafratte, che occupa il penultimo posto.

Luca Marinoni