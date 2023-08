Milesi a Sci d'Erba: due piazzamenti e un ritiro in Austria

Due piazzamenti e un ritiro per Federica Milesi nelle prime tre gare dei campionati del mondo juniores che si chiudono oggi sulla pista austriaca di Rettenbach. La 21enne bergamasca ha aperto la serie con l’11° posto nel supergigante di apertura, ma il vero colpo lo ha sfiorato nella supercombinata di venerdi, fortemente condizionata dalla pioggia, tanto che su 17 iscritte, solo 5 si sono classificate, in una graduatoria in cui Milesi ha concluso quarta, staccata di appena 12 centesimi dal bronzo finito al collo della compagna di squadra Gaia Cassone, mentre il successo è andato all’austriaca Tina Heitfleisch.

Nello slalom di ieri, invece, Milesi si è ritirata nella prima manche; ha vinto ancora Heitfleisch davanti a Reichrtova e Teynor.

S.D.S.