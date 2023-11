Milano voglia d’Europa. In Belgio niente distrazioni

Sono due i set che dividono l’Allianz Milano dagli ottavi di Cev Cup. I lombardi se la vedranno, questa sera alle 20.30, per il match di ritorno, contro i belgi del Decospan VT Menen. All’andata, una settimana fa, la squadra di Piazza ha ottenuto, agilmente, il successo per 3 set a 0. In virtù di quel risultato, basta quindi un piccolo passo per avanzare in Europa. Il club meneghino arriva all’incontro dopo la convincente vittoria contro Padova, mentre gli avversari sono reduci da una sconfitta per 0 a 3. Probabile che Piazza dia più spazio a chi sta giocando meno. Tra le certezze l’utilizzo di Reggers al posto di Dirlic: il croato non è partito per il Belgio per una lieta notizia visto che ieri è diventato papà. Per il livello espresso dal Menen non dovrebbero esserci grossi problemi, ma il complesso e fitto calendario, potrebbe pesare sulle gambe dei ragazzi di Milano. "Non posso dire che questi ritmi siano una novità per me - spiega Kaziyski, top scorer all’andata con 16 punti - ma per qualcun altro della squadra sì. Dobbiamo abituarci a questi ritmi, a giocare ogni tre giorni e anche a viaggiare, non è facile, ma è solo così che possiamo essere di giocare contro tutti e possibilmente di battere tutti".

Giuliana Lorenzo