Milano vai e prendi i punti. Ma Taranto non farà regali

Da Cagliari a Milano, dalla Coppa Cev alla Superlega. Dopo i fasti europei, l’Allianz Milano torna tra le mura amiche e cerca il riscatto in campionato a seguito della sconfitta al tie break contro Verona.

Oggi, alle 16.30, è sfida alla Gioiella Prisma Taranto. Inclusa questa, mancano solo due giornate al termine del girone di andata e Milano deve cercare di far più punti possibile per migliorare la propria posizione in classifica. Il piazzamento è fondamentale, infatti, in vista dei quarti di Coppa Italia (in programma il 3 gennaio) a cui accedono le prime otto.

La squadra di coach Piazza è attualmente settima a quota 14 a una distanza da Modena. I meneghini dovranno quindi fare il loro lavoro e sperare in qualche altro risultato favorevole. Taranto, invece, è penultima e a caccia di punti per allontanarsi dalle retrovie della classifica.

"Dobbiamo subito cercare il riscatto - ha detto l’alzatore dell’Allianz Milano, Paolo Porro - perché abbiamo ancora l’amaro in bocca per il risultato di Verona che ha interrotto un momento molto buono in campionato. È importante fare punti fino al termine dell’andata anche per l’accesso in Coppa Italia. Taranto sta facendo sudare tutte le squadre che incontra ed è cresciuto ancora".

I lombardi dovranno, probabilmente, ancora fare a meno di Yuki Ishikawa tenuto a riposo in Coppa Cev e negli ultimi turni di campionato per una lombalgia. L’unico nodo da sciogliere rimane l’opposto, con Dirlic e Reggers che da qualche partita si stanno alternando e con il giovane belga sempre preferito in campionato. Al centro, invece, dovrebbero tornare capitan Piano con Loser anche se Vitelli, quando chiamato in causa, ha sempre ben figurato. Buoni segnali sono arrivati pure da Matey Kaziyski dopo un inizio d’anno sottotono. Milano non può permettersi troppi altri passi falsi e fare bottino pieno darebbe un ulteriore slancio in vista del ritorno di Coppa Cev contro il Paok Salonicco.