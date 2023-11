Milano sul velluto con Menen

Il ritorno in Europa, dopo due anni di assenza, ha un sapore dolce per l’Allianz Milano. Alla prima partita stagionale in Cev Cup i meneghini raccolgono un convincente successo contro la squadra belga del Decospan VT Menen per 3 set a 0. Una vittoria facile di cui i lombardi necessitavano, sia visto il calendario che non lascia troppo spazio al riposo, sia per il morale dopo un inizio d’anno sportivo un po’ complesso. Non una bella partita quella che va in scena all’Allianz Cloud con gli avversari, per quello visto in campo, di un livello inferiore rispetto al club del Presidente Fusaro. Piazza, apporta qualche cambio: in campo Vitelli e poi torna titolare l’opposto Dirlic. Parziale giocato al meglio dai padroni di casa a cui viene tutto facile. Nel secondo i belgi cercano di reagire, ma l’Allianz è implacabile a muro e più concreta in tutte le fasi di gioco. La squadra di casa conquista il secondo set. Il match continua nel segno dei lombardi che si godono un Kaziyski in crescita. Milano fa suo l’incontro e inizia l’avventura europea con il giusto atteggiamento.

ALLIANZ MILANO-DECOSPAN VT MENEN: 3-0 (25-13; 25-21; 25-15)

Giuliana Lorenzo