"Milano, sei Mondiale"

La storia di Paolo Pizzo non è solo d’esempio, è anche trama del film, trasmesso sui canali Rai e tratto dall’autobiografia, “La stoccata vincente“. Probabilmente, a 13 anni, quando gli diagnosticarono un tumore al cervello, non ci avrebbe creduto. Forse, non avrebbe pensato nemmeno di diventare due volte campione del mondo nella spada e di vincere l’argento a Rio 2016. Pizzo è stato così premiato a Milano, con il riconoscimento Sportmaster ’23, nel corso della presentazione del Master in Sport Management: Business, Communities, Territories (con Università Cattolica del Sacro Cuore e Sportmaster Consulting).

Ha pianto vedendo il film...

"Sì, è arrivato tutto come un pugno nello stomaco. C’era qualcosa che non avevo ancora affrontato. È stata la chiusura del cerchio, c’è una parte nascosta che riemerge. Osservare le immagini di me con le crisi è qualcosa a cui pochi possono essere preparati, anche se sapevo le regole del gioco. Mi sono rivisto in quei momenti".

Che consiglio darebbe a chi vive una situazione come la sua?

"Bisogna aggrapparsi alla vita con tutte le energie. Se ti lasci andare, qualunque momento difficile o malattia ha campo libero, bisogna fare delle barricate trovando le forze. È necessario circondarsi di poche persone a cui affidarsi. Ai ragazzi dico di non cercare di avere cento amicizie false digitali, ma piuttosto di trovare due, tre persone fidate. Ho vinto grazie a quello che mi è successo, mi ha dato una scossa. Quando ne vieni fuori senti di dover dare tutto, ti rendi conto che la vita è breve".

L’hanno emozionata più il film o gli ori al Mondiale?

"L’oro mondiale è qualcosa di costruito, a cui magari pensi quando fai l’atleta, come per uno scrittore un Pulitzer, qualcosa che può arrivare con tanto impegno. Il film è un di più, è un Oscar impensabile. Me la sono goduta".

A che punto è la sua carriera? "Ormai sul finire, sono più coach che atleta, faccio le gare italiane. Ora, si va verso Parigi: io ho chiuso il ciclo olimpico in maniera compiuta con una medaglia che ricordo con grande orgoglio: è nel salone di casa".

A Milano c’è stato il Mondiale…

"Per il mio mondo era molto atteso e io ho anche un ruolo istituzionale, sono rappresentante degli atleti in giunta Coni. Se n’è parlato per anni e sapevamo che sarebbe riuscito bene perché Milano è capace di questo. È stato sorprendente vedere, in estate, la risposta del pubblico presente a un evento che apre nuove strade".

Oltre i Mondiali a Milano, anche quelli Paralimpici a Terni…

"C’è un filo conduttore: la Federazione ha al suo interno il movimento paralimpico. Le gare spesso si svolgono insieme, più volte durante le mie competizioni mi sono staccato dalla pedana per andare a vedere i ragazzi paralimpici, per imparare da loro cosa significhi mettersi in gioco, c’è un legame".

Punta su qualcuno a Parigi? Un domani si vede ct?

"Sì, perché no. È nelle mie corde essere un conduttore. Suona un po’ altisonante, però mi piacerebbe farlo. Poi Arianna Errigo, secondo me, dopo la maternità, ha fatto un capolavoro a Milano. Quell’argento la rende ancora più agguerrita in chiave olimpica, è una su cui puntare. Voglio però dire che l’aspettativa è tanta nella scherma: quando ho fatto quinto da campione del mondo a Londra 2012, ho fallito totalmente. Se uno schermidore italiano va all’Olimpiade e non torna con la medaglia ha fatto un buco nell’acqua".