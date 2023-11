Milano mette la quarta nel segno di Paola Egonu. Batte Roma in attesa del big match europeo in Turchia

Ottava vittoria stagionale, la quarta consecutiva, per l’Allianz Vero Volley Milano che si è imposta con un netto 3-0 in casa della Roma Volley Club. Nel match valido per la nona giornata di serie A1 non c’è stata storia tra l’ambiziosa formazione del Consorzio, terza in classifica, e la neopromossa capitolina che già nel primo set è andata a schiantarsi contro i muri eretti da una solidissima Sonia Candi (due dei suoi quattro totali) e compagne. Senza storia anche il secondo parziale, con la solita Paola Egonu che è salita in cattedra, senza più mollare la presa. L’opposto della nazionale ha continuato a spingere anche nel terzo parziale, chiudendo col bottino totale di 26 punti. Coach Marco Gaspari non ha fatto troppi calcoli in vista del super match di Champions League in programma mercoledì in Turchia, quando le sue ragazze se la vedranno con le campionesse d’Europa in carica del VakifBank Istanbul. Proprio da grande ex, Egonu, reduce tra l’altro da due prestazioni da Mvp nelle prime partite del massimo trofeo continentale, vorrà caricarsi nuovamente la squadra sulle spalle, con in testa la volontà di portare a casa un altro successo che varrebbe un’ipoteca anche sul passaggio del turno. Sarà una sfida speciale anche per l’altra ex, Nika Daalderop, che invece ieri è rimasta a riposo.

ROMA CLUB-ALLIANZ VERO MILANO 0-3 (21-25, 18-25, 22-25)

A.G.