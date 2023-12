Milano da urlo, Salonicco travolto 3-0

Nell’inconsueta cornice del PalaPirastu di Cagliari, l’Allianz Milano si impone 3 a 0 contro il Paok Salonicco nel match valido per l’andata degli ottavi di finale di Coppa Cev. Per tutta la partita e nel primo set la squadra di Roberto Piazza mostra il suo vero volto. Il club meneghino approfitta degli errori avversari e gioca di squadra. I meccanismi del gruppo sembrano finalmente funzionare. Melgarejo è una certezza e Dirlic, al posto di Reggers, ben si comporta così come Kaziyski, che sta ingranando. L’incontro, anche nel secondo, procede con Milano in pieno controllo. Nel terzo parziale i lombardi continuano a tenere alta la concentrazione. Il match va in discesa: l’Allianz Milano conquista set e l’incontro e ipoteca il passaggio di turno. I giochi però si faranno al ritorno il 21 dicembre in Grecia.

ALLIANZ MILANO-PAOK SALONICCO: 3-0 (25-21; 25-21; 25-19). Giuliana Lorenzo