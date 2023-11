Milano cade a Scafati

Il mal di trasferta continua ad attanagliare l’Olimpia Milano. Questa volta esce sconfitta dal campo di Scafati incassando così la 3ª sconfitta in 7 gare. Il ko in Campania arriva con il punteggio di 77-68 con una partita sconcertante. L’inizio è complicato, poi ogni volta che i milanesi hanno dimostrato di poterla rimetterla in piedi, è sempre arrivata la botta della Givova. Un esempio su tutti l’8-0 di parziale a inizio ripresa (dal 41-36 al 49-36) o a cavallo tra 3° e 4° periodo (dal 57-52 al 65-52) che hanno indirizzato la gara fino alle perle finali dell’ex Gentile. Lo sguardo sull’Eurolega che già domani vedrà impegnata l’Olimpia a Bologna e giovedì con l’Efes non può bastare. E’ questione di piglio e di concentrazione. Sandro Pugliese