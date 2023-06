Milan Under 17 Femminile manca il secondo scudetto consecutivo

L’Under 17 femminile del Milan manca l’appuntamento con il secondo scudetto consecutivo, cedendo lo scettro d’Italia alla Roma. Il 5-3 finale dell’ultimo atto andato in scena allo stadio Goffredo Bianchelli di Senigallia (1-1 lo score alla fine dei tempi supplementari) è stato deciso dai rigori Un tour de force conclusosi con l’esultanza delle giallorosse, passate in vantaggio al 24’ con la perla di Fuzio a beffare Lorenzi.

Il Diavolo di Fabio Treccani (ieri squalificato) aveva agguantato il pareggio grazie al colpo di testa di Longobardi a inizio ripresa mentre prima del triplice fischio la Roma ha provato a chiuderla ma il tiro di Cornacchia ha trovato il palo. Il Milan deve comunque ritenersi soddisfatto per essere arrivato a giocarsi il Tricolore dopo il successo della scorsa stagione: "Faccio i complimenti alla Roma, giocare due partite da 120 minuti nel giro pochi giorni è stato molto stancante e per questo non posso che ringraziare la squadra per il grande sacrificio dimostrato. Purtroppo i rigori non ci hanno premiato, un po’ per la tensione, un po’ per la fatica, non era facile.

Grazie anche al Milan che ci permette di avere delle risorse per poter competere ogni anno per traguardi importanti come una finale scudetto", le parole del responsabile del settore giovanile femminile rossonero, Gianfranco Parma.

Ilaria Checchi