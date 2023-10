Milan, Pulisic non si ferma più. A segno anche con gli Stati Uniti

Capitan America ha colpito ancora: dopo la fondamentale rete messa a segno a Marassi con il Genoa, Christian Pulisic ha lasciato la sua firma anche con la maglia degli Stati Uniti, in occasione dell’amichevole disputata contro la Germania, terminata poi 3-1 in favore dei tedeschi. Ad Hartford, nel Connecticut, il numero 11 di Pioli, giocando titolare insieme al compagno rossonero Musah, ha confezionato un eurogol (gran tiro all’incrocio sulla sinistra di un sorpreso ter Stegen) che è valso l’iniziale vantaggio dei padroni di casa: per il Milan, dunque, la pausa per le Nazionali sta fornendo buone indicazioni sullo stato di forma dei suoi giocatori, con Pulisic pronto a dare il suo contributo nel big match di domenica contro la Juventus. Nei suoi primi mesi a Milanello il classe ‘98 ha convinto tutti a suon di gol e di prestazioni di livello, collezionando 4 reti (6 in 13 presenze tra tutte le competizioni) e un assist, e dando quella freschezza alla fascia destra che l’anno scorso è spesso mancata: l’ultima stagione al Chelsea, fatta di alti e bassi sembra ormai un lontano ricordo e la continuità mostrata sotto rete anche con la maglia a stelle e strisce non può che rendere soddisfatto sia lui che il tecnico emiliano.

Con Tomori e Giroud, compagni ai tempi di Londra, il rapporto è già stretto e proprio il difensore e l’attaccante francese hanno dato a Pulisic, non appena arrivato sotto la Madonnina, i consigli giusti per adattarsi al meglio alla nuova realtà, senza dimenticare l’ex Valencia Musah con il quale, condividendo la stessa madre patria, l’amicizia è consolidata. Oltre ad essersi integrato con il resto del gruppo, Christian è sulla stessa lunghezza d’onda di Pioli, descritto da lui come un ottimo allenatore, oltre che una persona di spessore: la capacità di stimolare tutti i giocatori a dare il massimo, unita all’empatia mostrata nei momenti difficili sono le doti che per l’esterno hanno un peso specifico nelle dinamiche di squadra e, sentendo la fiducia del tecnico, la felicità di varcare i cancelli di Carnago ogni giorno è presto spiegata. Capitan America è atteso all’ultima amichevole contro il Ghana, poi sarà tempo di concentrarsi solo sul Diavolo.

Chi, invece, tiene uno spiraglio aperto per un ritorno a Milanello è Zlatan Ibrahimovic: "Oggi ho un’altra libertà, sto facendo cose per me stesso: sto prendendo tempo per capire. Ho più offerte adesso di quando giocavo ma io punto a fare la differenza essendo me stesso: non voglio essere un simbolo del passato, vorrei iniziare da zero e fare quello che riesco. Ho avuto qualche incontro con i boss, questo è il momento di conoscerci e parlare". La chiosa finale è "alla Zlatan": "Se uno può portare qualcosa ha un effetto: se mi danno un contratto per continuare a giocare fa effetto. Scherzo. Vediamo".