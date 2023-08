Milan, il Fener preme per Krunic

Per il Milan è l’estate dei tanti acquisti, otto, a fronte di una cessione importante come quella di Tonali e di altre operazioni più piccole per sfoltire la rosa. È partito Rebic, potrebbero andare via Caldara, Ballo-Touré, Messias e Origi, presumibilmente per cifre non da capogiro. Ma c’è anche chi può lasciare un altro bel gruzzolo in cassa, se è vero che Rade Krunic è nel mirino del Fenerbahce e che i turchi sembrano indirizzati ad avvicinarsi alle richieste da almeno dieci milioni di euro fatte dalla dirigenza del Diavolo. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare un altro affondo (finora il Fener è arrivato a non più di 5 milioni) spinto dal centrocampista che non ha chiuso la porta al possibile trasferimento.

In mediana c’è parecchio affollamento, sebbene per Bennacer ci sarà da aspettare a causa di un infortunio importante. Da quando è a Milano, Krunic è sempre riuscito a mettere assieme un buon numero di partite, grazie alla duttilità e al rendimento sempre costante. Pioli ha però abbracciato in questa sessione di mercato diversi elementi che calpestano le stesse zolle, pur con caratteristiche non forzatamente simili a quelle del bosniaco. Da Reijnders a Loftus-Cheek, fino all’ultimo arrivato Musah. Nel gioco dei doppi ruoli ci sono ancora possibilità per Krunic, soprattutto in una squadra che disputa le coppe europee e ha un calendario affollato, ma l’ingaggio da 3,5 milioni e una posizione più centrale nella futura destinazione fanno parecchio gola al calciatore. Così come al Milan non dispiacerebbe registrare un incasso in doppia cifra da spendere poi in un sostituto da individuare.

Nel frattempo si lavora su altri due profili: un difensore centrale che potrebbe prendere il testimone da Kjaer in caso di addio del danese e un vice-Hernandez (se Ballo-Touré riuscirà ad accasarsi) di nazionalità italiana, in modo da avere un elemento in più di vivaio nazionale per le liste. Luca Pellegrini sembra più vicino alla Lazio, resta viva la pista Calafiori. M.T.