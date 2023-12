Melli: "Dobbiamo gestire meglio"

Tante energie spese anche da Nicolò Melli (nella foto) tra i protagonisti della vittoria dell’Armani in quel di Varese: "È stata una vittoria fondamentale, loro non avevano nulla da perdere, mentre noi avevamo giocato 44 ore prima a Barcellona. Non è stata la nostra partita più bella, ma giocando a questo ritmo non è facile ovviamente". L’ala biancorossa trova la chiave per crescere: "In gare come questa dobbiamo diventare più bravi a gestire il vantaggio quando andiamo sopra di 10". Ora per l’Olimpia non ci sarà tregua, sarà in campo mercoledì 20 contro il Villeurbanne, venerdì 22 contro il Panathinaikos e domenica 24 contro Cremona. S.P.