Mazzarri al debutto: "Non ho mai allenato una squadra così"

La prima uscita della seconda esperienza napoletana di Walter Mazzarri sarà subito un test per le ambizioni di rilancio dei campioni d’Italia. Gli azzurri hanno recuperato Viktor Osimhen, fermo da un mese e destinato alla panchina. Ieri ha lavorato in gruppo anche il portiere Meret, che però dovrebbe lasciare il posto tra i pali all’ex di turno Gollini (in prestito dall’Atalanta) che potrebbe ricevere fischi da una parte della tifoseria orobica.

"Ora pensiamo a risolvere i problemi della squadra, pensiamo a vincere, perché siamo a meno dieci dalla vetta. Ma questa è la squadra più forte che ho mai allenato"

Non ci saranno tifosi da Napoli: per ragioni di ordine pubblico è stata vietata la vendita dei biglietti ai residenti in Campania. Fab.Car.