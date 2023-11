Mantova, lezione alla Dea. Bene anche l’AlbinoLeffe

CARAVAGGIO (Bergamo)

Frena l’Atalanta Under 23 che dopo 5 vittorie nelle ultime 6 partite cade in casa 0-2 al Comunale di Caravaggio contro la capolista Mantova, più esperta e ben organizzata, trafitta da due reti per tempo firmate da Trimboli al 32’ e dall’ex di turno Monachello nel finale al minuto 81.

In mezzo un gol annullato ai nerazzurri, firmato dal 25enne difensore padovano Varnier, per un fallo atalantino su Burrai.

Si ferma la Dea, che resta a quota 23 punti, vola altissima la squadra di Possanzini che sale a 35 punti e ringrazia il grande lavoro svolto davanti da Mensah e i cross di Burrai e la freddezza in fase realizzativa di Simone Trimboli, che l’ha sbloccata su sponda di Mensah per la sua prima rete da professionista, e l’ex di turno Gaetano Monachello. Sorride invece l’altra bergamasca: l’AlbinoLeffe un po’ a sorpresa è andata ad espugnare il campo del Trento per 2-1 dopo essere andata in vantaggio nel primo tempo al 36’ con Borghini prima del raddoppio al 51’ di Muzio e del gol al 76’ del Trento con Petrovic.

Seriani che salgono a quota 19 punti.

Nel prossimo turno la Celeste sarà in casa allo Zanica Stadium contro la Pro Vercelli. Per l’Atalanta u23 invece trasferta sul campo della Pro Patria.

Fabrizio Carcano