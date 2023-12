Mantova, insidia derby. Contro il Renate serve una grande prova

Una delle partite più interessanti tra quelle che oggi completeranno la sedicesima giornata del girone A di serie C è senza dubbio il derby lombardo tra il Mantova capolista ed il Renate. Un incontro, quello che si svolgerà alle 18.30 al Martelli, che si preannuncia aperto ad ogni risultato, visto che se, da una parte, i virgiliani dell’ex Galuppini sono determinati a continuare la loro corsa al vertice, sul fronte opposto i nerazzurri di mister Pavanel, che a sua volta vanta un trascorso in maglia biancorossa, si sono divertiti a frenare le rivali più accreditate e sono determinati a ripetersi questa sera contro l’attuale prima della classe. Non a caso il tecnico virgiliano Possanzini (nella foto) ha messo più volte in guardia i suoi giocatori: "E’ una squadra di valore, che non ha mai perso con le prime. Vogliamo solo pensare a fare bene e ad andare avanti al meglio, senza guardare più di tanto una classifica che, comunque, vediamo anche noi e ci rende orgogliosi. Anche per questo vogliamo continuare in questa direzione".

Un’intenzione che dovrà fare i conti con il Renate intenzionato a consolidare la zona play off.

Luca Marinoni