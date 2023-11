Mantova a trazione anteriore. Con il Fiorenzuola è 2-3

Nonostante la sofferenza finale, il Mantova vince a Fiorenzuola e si conferma al comando del girone A di serie C. In Emilia va in scena una partita dai due volti, con i virgiliani (per l’occasione in casacca azzurra) capaci di portarsi sul 3-0 (grazie ai gol di Galuppini, Giacomelli e Brignani) nei primi 35’ di gioco per una pratica che sembra archiviata con grande anticipo. I rossoneri non sono però di questo parere e la rete firmata da Potop al 44’ offre lo slancio ai padroni di casa per giocarsi il tutto per nella ripresa, fino alla rete di Alberti, con sfortunata deviazione di Redolfi, a 8’ dal termine che dà vita ad un finale incandescente. A questo punto la squadra di Turrini ci crede, ma i biancorossi serrano le fila e tengono ben stretto il vantaggio che vale la quinta vittoria per la compagine di Possanzini che conferma di voler continuare a fare sul serio. Il successo degli ospiti affonda le sue radici in un avvio al fulmicotone. Corre il 25’ quando Galuppini non lascia scampo a Sorzi. Il Fiorenzuola non ha nemmeno il tempo di reagire che Giacomelli (al 30’) e Brignani (al 35’) assestano l’unodue (0-3). Gli emiliani hanno il merito di riuscire a riaprire la sfida sino al caldo finale che costringe la difesa del Mantova a soffrire sino all’ultimo dei 4’ di recupero.