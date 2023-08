Luis Alberto torna sui suoi passi, la Lazio lo accoglie

Si diradano le nuvole nere in casa Lazio per quanto riguarda il caso Luis Alberto: il centrocampista spagnolo, che non si era presentato all’allenamento del primo agosto né ieri l’altro alla partenza per l’amichevole di Birmingham, pare essere tornato sui suoi passi. Il ‘Mago’ nei giorni scorsi si era parecchio innervosito per il ritardo nel rinnovo contrattuale (con aumento) che la società gli aveva promesso; questo aveva portato alla sua dura presa di posizione, ma ieri si è presentato a Formello. L’intenzione del centrocampista sarebbe di scusarsi per il comportamento tenuto, una mancanza di rispetto soprattutto verso Sarri e i suoi compagni. Questo cambio di atteggiamento da parte dell’andaluso, seguito dall’accoglimento delle scuse da parte del club, potrebbe avere come esito il ricongiungimento del numero 10 con il resto della squadra entro il 6 agosto, giorno dell’amichevole tra Lazio e Girona, in casa dei catalani. Intanto, dopo lo sfogo di Sarri che chiedeva rinforzi è praticamente fatta per Kamada.