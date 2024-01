Lombardia regina con le giovani promesse. Casasola e Corvi dominano ai Tricolori

di Danilo Viganò

I Campionati italiani di ciclocross hanno dimostrato che una nuova epoca è anche probabile. All’indomani delle sfide tricolori (sei maglie assegnate) possiamo dire che una interessante schiera di giovani è sulla buona strada per poter competere a livello internazionale. Per dirla tutta nelle gare in Belgio e in Olanda dove il ciclocross è una religione. Le donne Elite erano le "vedettes" del Memorial Mamma e Papà Guerciotti, la gara più attesa della giornata con Sara Casasola che si conferma la nostra numero uno. La friulana del team orobico Fas Airport Services Guerciotti Premac ha fatto si che la sua vittoria fosse senza mezzi termini.

Ha ingranato la quinta fin dalla partenza e sul traguardo ha preceduto le inseguitrici. Alle sue spalle, a 1’17”, la trentina Letizia Borghesi e la brianzola Rebecca Gariboldi giunta terza a 1’36”. Al quarto posto Alessia Bulleri, quinta Baroni, sesta Lechner. Il successo della valtellinese Valentina Corvi con le donne under 23 è stato più sofferto del previsto. A rendergli la vita dura alla ragazza di Tirano, anche lei del team Fas Airport Services Guerciotti Premac, è stata la trentina Giada Borghesi (sorella di Letizia), che le ha ceduto soltanto nei metri finali di gara. Chiude il podio Carlotta Borello. Poi, Romina Costantini e Lucia Bramati rispettivamente quarta e quinta. In campo maschile Filippo Fontana si riconferma tra gli Elite bissando il successo dello scorso anno a Ostia. L’atleta del Centro Sportivo Carabinieri Olympia ha dominato la gara dall’inizio alla fine anticipando al traguardo Jakob Dorigoni e il valtellinese Gioele Bertolini. Quarta piazza al bresciano Cristian Cominelli autore di una notevole prestazione.

Sempre in tema di riconferme, Filippo Agostinacchio ha concesso il bis nella prova degli Under 23. L’aostano della Beltrami Tsa Tre Colli ha avuto la meglio sul veneto Enrico Barazzuol, terzo Cristian Calligaro della formazione lombarda Ktm Alchemist Powered Brenta. Un altro protagonista della giornata è il friulano Stefano Viezzi. Galvanizzato dalla sua leadership nella Coppa del Mondo, Viezzi ha conquistato il titolo degli juniores battendo Lorenzo De Longhi e l’umbro Mattia Proietti Gagliardoni. Ottavo, e primo dei lombardi, il bergamasco Diego Nembrini della Salus Seregno.

Tra le ragazze junior si è affermata Elisa Ferri (Fas Airport Services Guerciotti Premac) di gran lunga superiore a tutte le avversarie: seconda Ilaria Tambosco, terza Sofia Guichardaz. Archiviati i tricolori il calendario prevede le due ultime prove di Coppa del Mondo (21 Benidorm, 28 Hoogerheide) e i campionati del mondo a Tabor, Repubblica Ceca, in programma il 3 e 4 febbraio.