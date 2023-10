L’Olimpia c’è, ma che fatica. Derthona cede 75-79

Con un ruggito nel finale l’Olimpia salva la pelle a Tortona e vince 75-79 con un break di 8 punti sigillando il proprio canestro nei due minuti finali. Così l’Armani vince la sua prima trasferta della stagione dopo un primo tempo ben giocato, ma dopo aver tremato nella ripresa. Lo fa senza Nikola Mirotic, out per il colpo al volto ricevuto a Madrid, praticamente senza Shavon Shields che segna i due liberi del sorpasso finale, ma fino al 35’ era ancora a 0 punti realizzati (finirà con 5 e 17 al tiro dal campo), ma con la coppia Melli-Poythress che si alterna perfettamente lungo in 40 minuti. Il capitano biancorosso azzanna la partita come mai prima d’ora in questa stagione con 10 punti già nel primo quarto (55 da 2), l’americano si accende letteralmente nell’ultimo periodo quando segna 10 dei suoi 14 punti negli ultimi 5’. Entra nel momento più difficile con Milano sotto di 5 e diventa il perfetto riferimento sotto le plance dei milanesi chiudendo con 44 da 2, 66 ai liberi, 4 rimbalzi offensivi, ma, ancora di più, con la stoppa decisiva nel finale che dà la spinta definitiva alla sua Olimpia per completare la rimonta.

Eppure i biancorossi erano partiti molto bene, toccando già al 7’ il 10-20 con le iniziative di Melli e Pangos, tanto che la partita sembrava già indirizzata. Ancora di più quando dopo la folata di Tortona con l’ex Baldasso (19-22), era arrivata una nuova solida reazione trovando il massimo vantaggio sul +12 (29-41 al 19’). Sconcertante il rientro in campo, però, con Tortona che vola via con un break di 17-3 passando in vantaggio con i canestri di Dowe e Daum (46-43). Milano è spaventata, ma riesce a rimanere aggrappata alla partita trovando 4 punti filati da Voigtmann (55-54). Sembra ritrovare serenità quando proprio con il tedesco e Melli torna a guidare (57-61), ma la risposta di Tortona è veemente con 3 bombe per il 66-61. Fino a quando è entrato Poythress. I due liberi del sorpasso sono di un glaciale Shields a -32“ dalla fine, poi Tonut sigilla il match dalla lunetta.