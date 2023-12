L’iniziativa. Un settore dello stadio Zini avrà il nome di Vialli. Il “Distinti“ intitolato al campione grigiorosso

Il settore “distinti“ dello stadio Giovanni Zini di Cremona sarà dedicato a Gianluca Vialli. L’ex campione di Cremonese, Sampdoria, Juventus, Chelsea e Nazionale, scomparso a 58 anni lo scorso 6 gennaio dopo una lunga lotta contro un tumore al pancreas, è rimasto nel cuore della città e della società grigiorossa che fin da subito dopo il decesso avevano iniziato a ragionare su un’intitolazione. E ieri è arrivata l’ufficialità: settimana prossima la commissione toponomastica ultimerà i vari passaggi formali. "Il percorso per l’individuazione del settore distinti è durato mesi – ha spiegato l’assessore allo Sport di Cremona Luca Zanacchi – e ha visto coinvolti la famiglia, Giunta e Consiglio comunale, gli amici del campione, la Cremonese e pure i tifosi".

Vialli, originario proprio di Cremona, ha sempre avuto un forte legame con il suo luogo di nascita. Infatti, la sua straordinaria carriera nel calcio professionistico iniziò proprio con la Cremonese, in Serie C1, nella stagione 1980-1981. Nel 1984 il bomber cremasco trascinò invece la squadra lombarda alla conquista della prima storica promozione in Serie A. Nei giorni scorsi intanto la moglie Cathryn White Cooper ha presentato domanda per far diventare il nome “Gianluca Vialli“ un marchio legato a categorie merceologiche ed eventi sportivi di beneficenza.Alessandro Stella