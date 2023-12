Lezzerini infortunato. Il Brescia di Maran cerca anche un nuovo portiere

Il nuovo slancio portato al Brescia dall’arrivo in panchina di Rolando Maran sembrava avere chiuso sul nascere (o quasi) le operazioni della società del presidente Massimo Cellino nell’imminente mercato di gennaio. Un’ipotesi che pare destinata a venire meno in seguito alla lussazione al gomito subita da Luca Lezzerini (nella foto). Per l’ex portiere del Venezia si prospetta una pausa forzata che potrebbe essere anche piuttosto lunga (si parla di due settimane di stop assoluto e di successive analisi per definire i tempi di recupero) e che rilancia tra i pali Andrenacci, che dopo le alterne vicende della scorsa stagione sembrava destinato a lasciare il Brescia e che, invece, nei giorni scorsi ha prolungato il suo legame con le Rondinelle. Proseguire potendo contare soltanto sull’ex Genoa e sul giovane Simone Cortese, portiere che in estate sembrava destinato lasciare la Primavera, pare un rischio non di poco conto per la formazione biancazzurra, che dovrebbe guardarsi intorno per mettere a disposizione di mister Maran un nuovo estremo difensore che sia in grado di trasmettere una certa tranquillità. Per il resto, visto pure il buon momento delle Rondinelle, non sembrano in vista grandi movimenti, anche se un innesto in difesa, potrebbe fare molto comodo. Luca Marinoni