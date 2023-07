LECCO. "Partiamo in quarta col derby al 3° turno» commenta il club Squadra da allestire

Lecco calcio tra il derby lariano, l’inizio del ritiro e l’allestimento di una squadra competitiva per la Serie B. Sbarcato nella serie cadetta dopo 50 anni, il club ha partecipato alla presentazione ufficiale del calendario, tenutasi nella meravigliosa cornice di Villa Olmo a Como, con il patron Paolo Leonardo Di Nunno, il presidente Cristian Paolo Di Nunno e il confermatissimo mister Luciano Foschi.

Il Lecco debutterà il 19 agosto sul campo del Pisa e avrà la prima casalinga, probabilmente a Padova, il 26 agosto contro lo Spezia. E poi il 29 agosto al Sinigallia è previsto il derbissimo contro il Como, partita attesissima dalle tifoserie. "Partiamo subito in quarta – fanno sapere dal club bluceleste – alla terza giornata il derby col Como!". Una partita che vale una stagione. "Dopo i sette gol in Serie C dell’ultima volta, speriamo nello stesso risultato – mette pepe il presidente Cristian Di Nunno -. Cinquant’anni sono tanti, la città aspettava questo momento da tantoo".

Sul fronte mercato da segnalare che il Lecco, pronto a partire il 16 per il ritiro di S.Vincent, è vicinissimo al rinnovo con Battistini, perno della difesa, mentre nei prossimi giorni i dirigenti blucelesti cercheranno di concludere gli accordi con Lepore, capitan Giudici e il portiere Melgrati. Non ci sono news sui giovani Zuccon e Girelli, di proprietà rispettivamente di Atalanta e Cremonese, col primo più vicino a restare a Lecco rispetto al secondo.

Fulvio D’Eri