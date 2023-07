Lecco fuori dalla B. Annunciato il ricorso I tempi sono lunghi

di Fulvio D’Eri

Il Lecco è di nuovo fuori dalla B ma la società ricorrerà al Tar per far rispettare quanto conquistato sul campo. Se il merito sportivo avesse ancora una valenza, il Lecco la prossima stagione dovrebbe giocare nella serie cadetta. Invece lunedì è arrivata la doccia fredda, il consiglio di garanzia del Coni ha accolto il ricorso del Perugia contro il Lecco annullando la sentenza del consiglio federale della Figc che, non più tardi di dieci giorni fa, aveva spedito i lecchesi in B riconoscendo tutte le "attenuanti" per non aver prodotto, o meglio: per aver consegnato in ritardo una piccola parte della documentazione necessaria a iscriversi al campionato cadetto nei termini prestabiliti (mancanza dell’autorizzazione del Prefetto a giocare le partite casalinghe all’Euganeo di Padova vista l’inidoneità del Rigamonti-Ceppi).

Tutto sembrava risolto, tanto che il Lecco è stato inserito nel calendario della B. E invece è tutto (o quasi) da rifare. Quali gli scenari? A Lecco sono convinti di poter vincere il ricorso al Tar del Lazio e di poter quindi giocare in B e hanno dato mandato agli avvocati Salvatora De Lorenzis e Domenico Zinnari di proporre ricorso. Il Lecco "ribadirà la propria posizione e la correttezza del proprio operato, avendo agito secondo le norme vigenti, e chiederà la riammissione al campionato di Serie B 202324".

Una delle ipotesi più probabili è una B a 21 squadre, anche se la Lega non la vorrebbe. Quel che è quasi certo è che la data di inizio del campionato di B slitterà di alcune settimane perché i tempi della giustizia sportiva sono lunghetti. Continua così l’estate sulle montagne russe di un Lecco che si ritrova in ritiro a S. Vincent senza sapere ancora dove giocherà.