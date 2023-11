Lecco, energia derby: "Una prova da grandi"

Il Lecco torna da Como con la convinzione di aver giocato almeno alla pari con una squadra che punta al salto di categoria e di poter lottare fino in fondo per centrare la salvezza. E, a livello di occasioni create, se c’è una squadra che può rammaricarsi per non aver portato a casa i tre punti questa è certamente quella lecchese. Clamorosa la doppia occasione avuta nel primo tempo, con il palo di Crociata e il tiro a botta sicura di Lemmens terminato clamorosamente a lato. Inoltre a 10’ dal termine, su un velenoso corner a rientrare di Lepore, Cutro ha colpito malamente la sfera di testa centrando l’incrocio e rischiando così un clamoroso autogol. "Faccio i complimenti a tutti, da chi è entrato in campo dal primo minuto a chi è subentrato – ha detto a fine match mister Emiliano Bonazzoli -. Il gol sbagliato da Lemmens? È stato tutto molto veloce, dopo il palo di Crociata. La palla gli è rimasta un po’ sull’interno e non è riuscito a colpirla bene, peccato perché non c’era più nemmeno il portiere...". Da ex bomber, quella palla l’avrebbe sicuramente indirizzata meglio. Capita.

Quel che è certo è che i blucelesti hanno giocato un’altra partita alla pari con una big del campionato qual è il Como. Su questo non ci piove. "Il Lecco ha giocato una grandissima partita, avremmo potuto passare in vantaggio, abbiamo anche rischiato qualcosa in un paio di occasioni. Il pari è giusto". A Como fuori una punta come Buso e dentro Lepore alto come contro il Parma. "Abbiamo cercato di palleggiare un po’ di più e volevamo essere più coperti all’interno. Tutti i ragazzi hanno giocato una grande gara", ha detto ancora Bonazzoli. Col punto conquistato a Como, nel derby per eccellenza tra le lombarde di serie B, il Lecco ha acciuffato l’Ascoli a quota 13 in quintultima posizione, a meno due dalla salvezza diretta. "È sempre importante muovere la classifica e noi l’abbiamo fatto. Dobbiamo continuare su questa strada, se giochi bene poi alla lunga i punti li conquisti…".