Le scelte. Inghippo Feralpi. Zennaro e La Mantia per sostituire. Fiordilino e Butic?

SALÒ (Brescia)

La FeralpiSalò è decisa a continuare la sua risalita e sta lavorando per la sfida di sabato col Palermo. Un quasi derby per i gardesani, visto che i rosanero sono allenati dal bagnolese Corini. Zaffaroni vuole dare seguito al filotto di risultati che l’ha riportata in piena corsa per la salvezza. In casa verdeblù, dove al termine della mattinata verranno presentati ufficialmente Attys, Giudici e Manzari, gli ultimi arrivi di fine mercato, la nota saliente di questa preparazione riguarda la sostituzione di Butic e Fiordilino, che dovranno saltare per squalifica la gara con i siciliani.

In attesa di Carraro, che sta continuando a lavorare a parte (in questa stagione che lo ha visto più in infermeria che in campo), possa tornare a disposizione, le chiavi della regia nel match che si giocherà al "Garilli" di Piacenza se le contendono soprattutto Hergheligiu (nella foto) e Zennaro, con l’ulteriore opzione di assegnare questo delicato ruolo a Kourfalidis e inserire a centrocampo uno tra i due giocatori appena citati. Per quel che riguarda il sostituto di Butic, invece, La Mantia è favorito nei confronti di Dubickas, che comunque è rientrato in gruppo al pari di Letizia, e di Manzari, che sono arrivati a Salò da pochi giorni. L.M.