LE REALTà dilettantistiche. L’A.S. Ticinia Calcio riparte con entusiasmo e il nuovo direttore tecnico Bovi

Un percorso di crescita che va avanti, nel silenzioso sottobosco del mondo dilettantistico. Nei giorni scorsi presso la sala consiliare del Comune di Robecchetto l’A.S. Ticinia Calcio, ha presentato alle famiglie il programma ed il nuovo staff del settore giovanile per la stagione 20232024.

Nell’occasione la società ha voluto dare un caloroso benvenuto al nuovo direttore tecnico Davide Bovi, la cui esperienza trentennale in vari settori giovanili della lombardia è

garanzia di guida sicura ed efficace dei ragazzi nel loro percorso di crescita. Bovi arriva dal Calcio Canegrate Centro Tecnico Milan, dove ha trascorso le ultime stagioni come Resp.Tecnico Scuola Calcio.

Lo stesso è anche Collaboratore FIGC SGS Lombardia sotto la Delegazione di Legnano.

Durante la serata, il nuovo dt ha illustrato obiettivi e traguardi nel mirino della società: tra questi il primo sarà quello di innalzare il riconoscimento della Scuola Calcio in FIGC che ad oggi è di secondo livello per approdare al terzo livello di Elitè , nonché cercare di centrare e conquistare quelle ambite categorie regionali che sono il fiore all’occhiello calcistico per ogni società. "Arrivo da una bella esperienza a Canegrate, per la quale non finirò mai di ringraziare la stessa società - commenta Bovi -. Ringrazio poi la società AS Ticinia per questa opportunità che mi sta concedendo.

Lavoro da fare ce n’è molto ma la sfida è interessante , la società è sana ed ambiziosa, quindi dico a tutte le famiglie ed agli atleti di credere nel nostro progetto".