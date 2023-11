L’Atlantide ha superato Ortona. Ora a Pordenone per ripetersi

L’Atlantide è riuscita a cogliere una preziosa vittoria e a non cadere nelle insidie della sfida con Ortona, fanalino di coda della A2, prolungando così la sua serie positiva e dimostrando di avere le carte in regola per rimanere in pianta stabile tra le prime del campionato. Un intento che, però, deve già fare i conti con un esame molto impegnativo, visto che nell’anticipo di sabato i Tucani renderanno visita a Prata, per una sfida della quarta in casa della seconda. Un successo in provincia di Pordenone consentirebbe alla squadra di coach Roberto Zambonardi di alzare l’asticella e di pensare con motivata fiducia alle prime posizioni. I giocatori bresciani sono consapevoli delle difficoltà che dovranno superare sul taraflex dei lanciati friulani, ma la prova vincente e convincente con Ortona ha trasmesso nuova carica a tutto il gruppo che, da Roberto Cominetti ad Alex Erati, ha ribadito di voler trasformare le energie accumulate con gli abruzzesi nelle risorse per conquistare punti a Prata. Lu.Ma.