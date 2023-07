Largo ai Bengals campioni d’Italia "Al lavoro, non saremo comparse"

I Bengals Brescia si sono laureati campioni d’Italia della terza divisione (Cif9) di football americano. Nel Ninebowl che si è giocato allo stadio Mirabello di Reggio Emilia le Tigri sono riuscite a battere 21-18 (7-3, 7-7, 0-0, 7-8) gli Elephants Catania al termine di un confronto sempre aperto ed equilibrato, che ha visto la squadra dell’head coach Umberto Maggini cercare per prima l’allungo, ma costretta a fare i conti sino alla fine con la reazione dei siciliani.

"C’è grande soddisfazione – commenta l’allenatore bresciano –. I ragazzi hanno gestito alla grande la partita. Le avversità che abbiamo dovuto affrontare nel corso della stagione li hanno forgiati e hanno saputo fare la differenza a livello emotivo in un incontro difficile. Abbiamo anche sbagliato qualche pallone, ma siamo stati bravi a reagire e alla fine la disciplina tattica dei miei ha fatto la differenza".

Gioia e voglia di guardare subito avanti emergono invece dalle parole del presidente Sergio Corti: "Abbiamo coronato due anni di lavoro. Dopo la delusione per la finale persa lo scorso anno siamo ripartiti decisi ad arrivare fin qui. Adesso stiamo valutando la possibilità di passare in seconda divisione, dove vogliamo approdare non certo per fare le comparse. Sarebbe il modo migliore per capire il nostro vero valore e per confrontarci su livelli più alti".

Luca Marinoni