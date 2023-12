Lampo del Mantova . Il Lume si deve inchinare

Il Mantova di Possanzini non sbaglia un colpo e continua la sua corsa al comando del girone A di serie C. Nonostante la sconfitta di misura, il Lumezzane di Caracciolo, ex compagno d’attacco al Brescia, tiene validamente testa alla prima della classe e dimostra di avere le carte in regola per riuscire a farsi valere nel prosieguo di questa stagione del ritorno tra i professionisti dei rossoblù. Sin dai primi minuti sono i virgiliani a cercare di fare la partita, ma i valgobbini rispondono con attenzione e mantengono inviolata la rete difesa da Filigheddu. I biancorossi insistono e al 29’ l’ex Galuppini, di testa, manda la sfera sul palo. Il primo tempo si chiude a reti inviolate e la ripresa parte con lo stesso copione, ma al 12’ l’arbitro punisce un intervento di Dalmazzi su Mensah con un rigore che Galuppini trasforma con freddezza. Il vantaggio carica la formazione di mister Possanzini, che cerca di rendersi pericolosa ancora con Galuppini, ma il punteggio non cambia fino al 90’.

Lu.Ma.