L’Allianz piega Chieri 3-0

Schiacciante vittoria all’Opiquad Arena di Monza per l’Allianz Vero Volley Milano sulla Reale Mutua Fenera Chieri. L’insidiosa squadra piemontese, reduce da quattro vittorie di fila, non è praticamente mai stata in partita contro la formazione del Consorzio che ha sbrigato con disarmante facilità la pratica del recupero di serie A1. Dopo un primo set dominato, le ragazze di coach Marco Gaspari se possibile hanno fatto ancora meglio nel secondo, portato a casa ancora per 25-19 ma con tre servizi vincente di Dana Rettke e sette punti di Paola Egonu. Da segnalare anche l’esordio in seconda linea dell’ultima arrivata, la serba Teodora Pusic. Senza storia anche il terzo set, con le ospiti che, ormai con la testa già sotto la doccia (o sul pullman), sul 12-4 hanno definitivamente alzato bandiera bianca, mentre Paola Egonu ne ha approfittato per incrementare il suo bottino e chiudere da top scorer con 19 punti. Milano grazie a questo successo ha scavalcato la Savino del Bene Scandicci al terzo posto della classifica, portandosi a una lunghezza dalla seconda piazza occupata dell’Igor Gorgonzola Novara.

ALLIANZ MILANO-CHIERI 3-0 (25-19, 25-19, 25-16).

Andrea Gussoni