L’Allianz cerca il settimo sigillo, Busto sfida l’Itas

Trasferta toscana per l’Allianz Vero Volley Milano che alle 17 andrà a caccia della settima vittoria consecutiva in serie A1. Per consolidare il suo secondo posto alle spalle della Prosecco Doc Imoco Conegliano dovrà imporsi in casa del Bisonte Firenze, squadra che occupa attualmente l’ottava piazza ed è reduce dalla sconfitta sul campo della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. Sulla carta non si tratta di un impegno proibitivo, tanto più che per una volta non ci sono stati impegni infrasettimanali, ma anche ha potuto preparare al meglio questo incontro coach Marco Gaspari ha invitato come sempre a tenere alta la concentrazione.

"Firenze è una squadra in forte crescita, al di là della loro posizione in classifica. Sono da tenere molto in considerazione, vista anche a partita che hanno giocato con Chieri".

"Difficilmente - conclude il tecnico - mollano la presa, come hanno dimostrato in varie occasioni. Noi vogliamo consolidare il secondo posto in classifica, quindi per noi è importante sia per la Coppa Italia che per il proseguo del campionato. Massimo rispetto per una squadra ben allenata e che gioca molto bene, soprattutto in casa: sarà una gara difficile".

La domenica si chiuderà con il posticipo tra la UYBA Volley Busto Arsizio e l’Itas Trentino, con le farfalle chiamate a battere tra le mura amiche il fanalino di coda. Giuditta Lualdi alla vigilia è apparsa decisamente carica: "L’umore è dei migliori e stiamo lavorando bene: sono molto fiduciosa per la partita di oggi e sono sicura che entreremo in campo agguerrite come contro Bergamo. Trento è una squadra che si è recentemente rinforzata ed ha un 6+1 molto ordinato ed equilibrato. Il nostro focus comunque è sempre sul nostro muro difesa e sul nostro attacco". Un successo pieno potrebbe permettere alle bustocche di agganciare proprio Firenze.

