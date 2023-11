L’allarme arriva da San Siro. Conti in rosso, Abodi avverte: "Così perdiamo credibilità»

IL DLA Piper Sport Forum a Milano, nella pancia di San Siro, ha riunito ieri i vertici del calcio italiano in uno dei simboli del pallone nel nostro Paese. Un incontro che ha permesso ai presenti di ascoltare i pareri dei dirigenti apicali, partendo dal ministro dello sport Andrea Abodi, rispetto ai problemi del sistema relativi in particolar modo agli aspetti finanziari. "Gli strumenti di gestione della crisi non possono essere la via per l’abbassamento delle perdite - dice proprio il ministro in apertura del forum -. La formula fin troppo scontata è abbassare i costi e diminuire i ricavi, ma nemmeno nella situazione in cui c’era il Covid si sono ridotti i costi. In questo momento ha il sopravvento il perseguimento degli obiettivi, una competitività a qualsiasi costo, ma non porta da nessuna parte nel medio-lungo periodom se non a difficoltà strutturali. Trovare scorciatoie contabili rappresenta un male da contrastare, perché l’equa competizione è quel che incide sulla credibilità. Mi piacerebbe un sistema che sappia ottimizzare gli sforzi, una locomotiva del sistema che si faccia aiutare ponendosi con un piano industriale tale per poter usare gli strumenti idonei. Avere una Serie A importante serve anche a sostenere la base".

Tra i presenti anche l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, che ha sottolineato la differenza tra l’azione delle società di un tempo e quelle attuali, in virtù di un netto cambio dello scenario. "Credo che una delle caratteristiche del manager moderno sia quella del coraggio e della creatività nell’ambito sportivo - aggiunge l’ad dei vice-campioni d’Europa - . Ho avuto la fortuna di assistere alla trasformazione che ha portato al cambiamento. Nei tempi passati l’obiettivo era quello di vincere e poi di ripianare le perdite attraverso un modello che oggi non esiste più, forse legato agli ultimi due presidenti di Milano. Oggi invece siamo davanti al concetto di sostenibilità, attraverso la quale c’è sempre la necessità del raggiungimento di obiettivi sportivi che passano però attraverso gli equilibri economici, finanziari e patrimoniali".

Nel corso dell’incontro viene spesso citata la differenza di ricavi tra la Premier League e la Serie A e Andrea Radrizzani, ex proprietario del Leeds oggi a capo della Sampdoria, può testimoniare quali e quanti differenze ci siano tra i due mondi. "I diritti tv in Premier danno altre possibilità, ma questo porta anche molti più costi - afferma Radrizzani - Se sei in Premier ogni giocatore approcciato costa minimo 20 milioni e questo ha reso i club pigri. Alcuni come Brighton o Brentford lavorano molto bene, ma in Italia c’è molta più professionalità nello scouting e nel riconoscere i prezzi giusti". Ma se l’Inghilterra ha degli introiti completamente differenti guardando alla diffusione delle immagini è anche perché la pirateria resta un fenomeno che l’Italia non riesce a contrastare. "Siamo purtroppo il Paese che delinque maggiormente e che ha reso il “pezzotto” un sistema - dice l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo -. Ogni giorno il calcio italiano perde un milione. Questa mancanza di risorse impedisce ai nostri presidenti di completare le riforme e anche, perché no, l’acquisto di giocatori". Altro tasto dolente, quello delle infrastrutture, come sottolinea l’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani. "Una volta presa la società il nostro cambiamento si è incentrato su quattro colonne fondamentali - racconta -. Il primo è il successo sportivo; la seconda parte era l’aggiustamento dei costi; il terzo pilastro era investire nella parte commerciale oltre a quella sportiva e la quarta colonna era, ahimé, il nuovo stadio che è rimasto con un sacco di disegni. Abbiamo provato la strada del progetto San Siro e ora ci siamo buttati su un’altra strada. Questo focus su risultati e sostenibilità è comunque sostenibile per noi solo se resta il Decreto Crescita. Senza questo il calcio italiano sarà distrutto".

C’è un tema ricavi, quindi, ma anche uno sui costi che evidenzia Urbano Cairo. "Un’idea come il salary cap la puoi realizzare a livello europeo, non certo solo italiano - dice - Inoltre ritengo sia giusto pensare ai ricavi e alla crescita, ma è importante anche mettere sotto controllo i costi. Quando le attività non vanno bene devi comunque rendere sostenibile l’impresa e poi pensare al resto".