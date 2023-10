LA SENTENZA. Rg, reclamo respinto. Varese tiene il punto

Reclamo respinto. Il Città di Varese può tirare un sospiro di sollievo e tenersi il punto in classifica che aveva conquistato. La vicenda era partita da una segnalazione fatta dall’Rg Ticino l’indomani del pareggio per 2-2 con i biancorossi. La società aveva sporto reclamo sostenendo che il Cdv avesse mandato in campo un giocatore tesserato irregolarmente, Enzo Cassano. Un’asserzione che la Federazione ha respinto con un comunicato ufficiale: "Il calciatore Cassano – si legge- risulta regolarmente tesserato dal 30 agosto 2023 con prestito dalla società Pro Patria 1919". Un verdetto che conferma quindi il risultato di 2-2 e mette in capo all’Rg Ticino il pagamento del contributo di reclamo. La pattuglia di Corrado Cotta può ora preparare con tranquillità la trasferta sul campo del Chieri di domani alle 14.30. Cristiano Comelli