La ripescata Orzinuovi scatenata sul mercato: Clevon Brown e Wesson in arrivo dagli USA

L’AgriBertocchi Orzinuovi, che dopo essere stata ripescata in A2 sarà ai nastri di partenza del girone rosso, si sta preparando con la massima cura per allestire un roster in grado di conservare il prestigio posto appena ritrovato in serie A. Un organico che è stato notevolmente rinnovato rispetto a quello che è stato splendido protagonista della scorsa stagione cadetta (con la conquista di Coppa Italia e Supercoppa e promoziona mancata solo per la differenza canestri) ed è stato affidato alle cure tecniche del nuovo allenatore Andrea Zanchi.

Sono infatti giunti nella Bassa Bresciana il camerunense Kevin Ndzie, centro del 2003, cresciuto nel vivaio della Stella Azzurra Roma e proveniente dalla Vanoli Cremona, e gli americani Clevon Brown (alacentro del ’98) e André Wesson (ala del ’97). Un terzetto di rilievo, che dovrà aiutare a compiere un ulteriore passo in avanti il gruppo degli italiani, che nell’ultimo periodo ha visto il playmaker Ruben Zugno e l’ala forte Daniel Donzelli, entrambi del ’96, entrare a far parte del gruppo biancazzurro (Giovanni Gasparin, Emanuele Trapani, Ennio Leonzio, Nicolas Alessandrini e Alessandro Bettini) che dovrà dimostrare che Orzinuovi merita un posto in pianta stabile in A2. Luca Marinoni