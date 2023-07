La neopromossa in B. La Feralpi riporta a casa Minelli In porta si affida all’esperienza

SALÒ (Brescia)

Continua l’intenso lavoro della FeralpiSalò per completare l’organico che sarà chiamato a vivere lo storico esordio in serie B. Dopo l’ufficializzazione degli arrivi in verdeblù di Mattia Compagnon e di Federico Bergonzi (un ritorno molto atteso il suo), ieri la società del presidente Giuseppe Pasini ha annunciato l’acquisto, a titolo definitivo, dal Cesena di Stefano Minelli. Un inserimento di notevole significato quello perfezionato dal ds Andrea Ferretti, visto che il classe ’94, che ha firmato un contratto che lo legherà al sodalizio gardesano fino al 30 giugno 2025, non solo è un bresciano doc ("Sono molto contento per la nuova avventura nella mia terra" ha commentato l’ex Rondinella), ma vanta pure una notevole esperienza in serie B, dove ha già collezionato ben 158 presenze con Brescia (129), Padova e Frosinone, mentre lo scorso anno, diviso tra Cesena e Sudtirol, non è mai sceso in campo.

Il ruolo di dodicesimo, in effetti, sembra quello al quale è destinato pure quest’anno Minelli, che potrebbe rivelarsi un punto di riferimento importante per far crescere ancora il giovane Semuel Pizzignacco (2001), che dopo la splendida stagione vissuta al suo approdo in verdeblù si è meritato i gradi da titolare. Gli arrivi di Andrea Franzolini a centrocampo, Luca Ceppitelli in difesa, Federico Bergonzi e Mattia Compagnon per le corsie esterne e di Alessio Da Cruz in avanti non hanno però esaurito il lavoro del ds Ferretti, che vuole mettere a disposizione di Vecchi altre pedine in tempi brevi. In questo senso attacco e centrocampo sembrano i due reparti che potrebbero offrire sorprese nelle prossime ore, ma, dopo il serio infortunio capitato a Voltan, giocatore abile sia come trequartista che come punta e che nelle prossime ore verrà operato per risolvere la lesione al crociato anteriore del ginocchio destro, la società gardesana potrebbe decidere di operare un ulteriore inserimento in avanti. Luca Marinoni