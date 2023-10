"La mira è sui Giochi"

Tra i premiati nelle realtà sportive dell’ultima edizione del GLGS 202223 c’è anche Matteo Bonacina, bergamasco, campione paralimpico di tiro con l’arco. Colpito da un incidente nel 2009, paraplegico, ha deciso di affidarsi allo sport come strumento di terapia e non solo. "Sono orgoglioso - dice - di ricevere questo premio. Quelli che faccio non li chiamo nemmeno sacrifici perché per me è un piacere e lo sarà finché c’è il divertimento nell’allenarsi".

Come ti ha aiutato lo sport dopo l’incidente?

"Mi è servito molto a livello riabilitativo. Sono in carrozzina per un incidente sul lavoro e subito dopo ho cominciato a fare sport. Mi ha aiutato per risollevarmi, avere una vita sociale. Ho sempre fatto sport, per me era un desiderio fin da piccolo quando giocavo a calcio e volevo vincere la Coppa del mondo. E ci sono riuscito".

Quale altro sogno è riuscito a realizzare?

"Volevo entrare allo stadio Maracanà e l’ho fatto in occasione delle Paralimpiadi di Rio, disputando i Giochi del 2016 e partecipando alla cerimonia d’apertura".

Come mai il tiro con l’arco?

"Ho sempre fatto sport di squadra, dal calcio alla pallavolo fino al basket. Dopo l’incidente ho provato quasi tutti gli sport riabilitativi, per via del mio livello di lesione ho optato per questa disciplina. Quando ho preso in mano un arco mi sono innamorato e non ho più mollato".

L’obiettivo è fare il meglio possibile a Parigi?

"Intanto ho in mano la carta olimpica grazie al risultato nell’ultimo Mondiale. La concorrenza è spietata, il livello altissimo. In tanti possono vincere, serve anche un po’ di fortuna di essere in forma nel momento giusto. Ce la metterò tutta per arrivare preparato".

Ti avrebbe fatto piacere disputare un’edizione dei Giochi in casa?

"Sarebbe il massimo, ma lo è a prescindere riuscire a portare a casa qualche bel risultato. Il tiro con l’arco è uno sport longevo, bisogna sempre tenersi in forma e sperare di non avere infortuni, ma il tempo c’è. Ringrazio il mio staff perché da soli non si vince, serve chi ti dà le nozioni giusti e ti motiva psicologicamente, ti consiglia per l’alimentazione".