La Millenium ritrova l’ostacolo Pescara . Pinetti: "Il nostro pubblico può essere decisivo"

Dopo essere tornata al successo a Padova, la Millenium domani è chiamata a fare bottino pieno anche davanti al pubblico del PalaGeorge. Un successo che non può assolutamente mancare visto che le giallonere riceveranno la visita di Pescara, solitario fanalino di coda con undici sconfitte in altrettante gare giocate. Pur senza incorrere nell’errore di ritenere la sfida con le abruzzesi una sorta di allenamento, la squadra di coach Beltrami deve cogliere i tre punti necessari per rinsaldare la sua classifica e cercare di rientrare tra le prime quattro. Al di là di quello che potrà essere il risultato delle quattro di testa, la Millenium deve dare il meglio delle sue qualità per dimostrare che la flessione che ha caratterizzato il passaggio tra l’andata e l’inizio del ritorno è stata messa definitivamente alle spalle.

Anche la schiacciatrice Francesca Pinetti, che sta lavorando per rientrare dopo l’infortunio muscolare subito, mette in guardia le sue compagne: "Pescara non è una squadra da sottovalutare. All’andata hanno saputo approfittare del nostro calo per provare a ribaltare la situazione. Noi, comunque, siamo state capaci di portare a casa i tre punti e dobbiamo riuscirci anche domani, quando avremo il vantaggio di giocare con la carica del pubblico. Dovremo essere compatte e aiutarci ad andare nella stessa direzione".

Luca Marinoni