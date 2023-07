La matricola di Serie B Feralpi a caccia di rinforzi

SALÒ (Brescia)

di Luca Marinoni

Doppia seduta di allenamento per il terzo giorno consecutivo per la FeralpiSalò, che sta spingendo forte sull’acceleratore al Centro Sportivo Bettega di Condino per raggiungere la forma migliore e trovare schemi e automatismi con cui farsi valere in Serie B. Sin dalla partenza per il Trentino, però, era chiaro che la rosa inizialmente a disposizione di Stefano Vecchi aveva bisogno di altri inserimenti (di esperienza e tecnica).

I contatti che sta conducendo il ds Andrea Ferretti stanno portando a passi in avanti molto significativi nelle trattative, come quella che ha ormai ricondotto in verdeblù Federico Bergonzi. Il difensore esterno classe 2001 è rientrato per fine prestito all’Atalanta, che ha fatto capire di avere l’intenzione di inserirlo nell’Under 23 che sta per presentarsi ai nastri di partenza della Serie C. Un proposito che, però, non ha incontrato il gradimento del giocatore, che preferirebbe fare il suo esordio nel torneo cadetto. L’ormai prossimo ritorno sulle sponde del Garda di Bergonzi non è però il solo colpo che sta per mettere a segno il ds Ferretti, vicino ad affiancare a Semuel Pizzignacco un portiere di esperienza come Stefano Minelli (1994), che nell’ultima stagione, pur senza scendere in campo, si è suddiviso tra Cesena e Sudtirol.

La FeralpiSalò mira a inserire un giocatore di esperienza e di importanti doti tecniche in attacco. Al momento sono stati avvicinati alla matricola verdeblù diversi profili, ma il nome più ricorrente rimane quello di Andrea La Mantia (’91), che nell’ultima stagione ha giocato nella Spal (in prestito dall’Empoli). Il mercato, come ha ribadito lo stesso ds Ferretti, rimane comunque molto chiuso e non è affatto facile raggiungere gli obiettivi desiderati, soprattutto per una neopromossa come la FeralpiSalò che potrebbe ricevere spunti interessanti dagli svincolati del Pordenone, a cominciare da Marco Pinato (eclettico centrocampista classe ’95), che conosce molto bene la B, che frequenta già dal 2014, anno del suo esordio con la Virtus Lanciano per poi passare a Vicenza, Latina, Venezia, Pisa, Cremonese e Spal.