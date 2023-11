La Lombardia si prepara. A gennaio torna Winter world masters games: in gara gli over trenta per quattordici discipline

Le montagne lombarde saranno grandi protagoniste dei Winter world masters games 2024, il più grande evento mondiale dedicato agli appassionati degli sport invernali al di sopra dei 30 anni che dal prossimo 11 gennaio (data dell’inaugurazione a Sondrio) fino al 21 gennaio 2024 raccoglierà migliaia di concorrenti, in nome dei valori dello "Sport per Tutti" promosso dalla Carta Olimpica.

In gara ben quattordici discipline (tra le quali sci di fondo, biathlon, salto con gli sci, combinata nordica e sci alpinismo), per un totale di oltre 3000 atleti, che coinvolgeranno le sedi di Aprica, Bormio, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Madesimo, Ponte di Legno e Sondrio, oltre ad alcuni comuni trentini come Pellizzano e Vermiglio. "É sempre una gioia avere portato un evento straordinario sulle montagne - ha dichiarato Lara Magoni, sottosegretaria allo Sport e Giovani della Regione Lombardia, nel corso della presentazione tenutasi a Milano -. Mi ha colpito la sinergia di tutti i comprensori che hanno lavorato insieme per raggiungere questo scopo. Ancora una volta le Alpi si sono aggregate per un grande evento, che ci accompagnerà verso le Olimpiadi del 2026. Per la Regione è importante portare avanti il lavoro per avvicinare i giovani al mondo della montagna. E non dimentichiamo i diversamente abili: Regione Lombardia metterà a disposizione 1 milione di euro per l’acquisto di attrezzatura e protesi, a sostegno degli sport paralimpici, perchè lo Sport supera gli ostacoli e unisce tutti i cuori".

Silvio De Sanctis