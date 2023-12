La Giana gioca da grande. Renate, rimonta a metà

GORGONZOLA (Milano)

Torna al successo la Giana Erminio mentre per il Renate è il terzo stop di fila con esordio amaro in panchina per mister Alberto Colombo che dovrà lavorare molto nelle prossime settimane per far crescere la sua squadra.

Al Città di Gorgonzola apre le marcature al 38’ la mezzala Franzoni ben servito da Lamesta in area, controllo e destro secco nell’angolino per la gioia dei propri tifosi.

Nella ripresa dell’incontro è bomber Fumagalli con un gran tiro di destro dal limite a raddoppiare i conti, confermando le sue eccezionali doti balistiche da ogni distanza del campo, mentre nel finale il Renate riesce almeno a trovare il gol della bandiera proprio allo scadere della partita, con il diagonale di Rolando. Una partita rimasta accesa fino alla fine.

Per l’allenatore delle pantere nerazzurre ci sarà però molto da lavorare ancora tanto per dare la necessaria compattezza tattica alla sua formazione e un po’ di fiducia.

Mister Andrea Chiappella invece dopo la sconfitta con la Triestina, ha fatto ritrovare ai suoi la giusta marcia, facendo valere il fattore campo in questo derby lombardo del girone A della serie C davvero ben giocato dalle due squadre.

Luca Di Falco