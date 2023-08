La Feralpisalò di Salò lancia Gjyla, primo 2007 del Torneo Cadetto

Stefano Vecchi è un allenatore che da sempre lavora (e bene) con i giovani. Ha occhio e coraggio, e seguendo le indicazioni dei vertici del calcio che vorrebbero l’onda verde nei cadetti, è stato il primo tecnico italiano a puntare su un 2007 nel calcio professionistico. Così pochi giorni fa nella matricola Feralpisalò ha debuttato (subentrando all’85’ al posto di Martella) Briajan Gjyla, 16 anni compiuti da quasi quattro mesi.

Nato il 26 aprile 2007 a Iseo da genitori albanesi (il padre Adriatik è stato calciatore dilettante in Albania), Gjyla ha la cittadinanza italiana: vive a Cologne, in Franciacorta, e fra tre settimane comincerà il terzo anno di una scuola professionale a Palazzolo. E’ cresciuto nel settore giovanile dei gardesani,̀e la scorsa stagione nel campionato Allievi ha realizzato 21 gol. La cosa non è passata inosservata e il giovanissimo bomber si è meritato la chiamata in prima squadra nel ritiro di Storo e Darfo senza dover passare dalla “Primavera“. G.M.