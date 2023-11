La Dea ha gli esami di maturità. Gasp: "Mi aspetto un grande Napoli"

Vedi il Napoli… e poi forse vedi la Champions. L’Atalanta oggi alle 18 in un Gewiss Stadium da sold out riceve il Napoli, rivoluzionato dal cambio di panchina con l’arrivo di Walter Mazzarri al posto di Garcia, in uno spareggio anticipato per un posto Champions. Nerazzurri bergamaschi quinti a 20 punti, uno in meno del quarto posto dei partenopei Campioni d’Italia.

Gasperini ha qualche problema dietro, dove ha recuperato il gioiello Scalvini, che ha smaltito il mal di schiena, e il gladiatore Kolasinac, che si era fermato per un indurimento dei flessori, per cui ha tre titolari con Djimsiti. Ma non ci sono riserve a parte il 20enne Bonfanti (aggregato dalla under23 di serie C), mancando il capitano Toloi e l’argentino Palomino.

Coperta corta anche a centrocampo dove manca lo squalificato De Roon, che nelle 12 giornate precedenti non aveva mai saltato nemmeno un minuto, e l’altro olandese Koopmeiners risente di un affaticamento muscolare rimediato con l’Olanda.

RoboKoop è stato convocato ma potrebbe stare in panchina.

"Decidiamo all’ultimo, ma non ha senso rischiarlo", ha spiegato alla vigilia Gasperini che affiancherà Pasalic in mediana a Ederson, rinunciando a lanciare il 23enne francese Adopo ("Potrebbe giocare, ma ha caratteristiche diverse"), mantenendo il tradizionale modulo 3-4-1-2.

Possibile che giochi De Ketelaere alle spalle di Lookman e Scamacca, ma Gasp deciderà solo stamattina dopo aver testato le condizioni di Koopmeiners.

"Tutte le possibilità sono aperte, i cambi di modulo sono sempre possibili", ha anticipato Gasp, che invece in porta confermerà l’azzurro Carnesecchi per far riposare l’argentino Musso tornato solo mercoledì notte dalla trasferta in Brasile con la Seleccion. Per la prima volta però Carnesecchi, dopo la prova positiva di Udine, sembra in grado di potersi prendere il ruolo da titolare: una prestazione positiva contro il Napoli potrebbe ribaltare le gerarchie a favore del 23enne estremo difensore romagnolo.

Atalanta che non batte il Napoli dal dicembre 2021, quando vinse al Maradona per 3-2 in rimonta, ed è reduce da una striscia di tre sconfitte consecutive contro gli azzurri. "Il Napoli resta una squadra molto forte, è la stessa squadra che ha dominato lo scorso campionato. Con il cambio di allenatore ci sarà maggior tensione e attenzione da parte loro, per cui mi aspetto il miglior Napoli. Ma noi siamo molto vicini. Quando in passato abbiamo battuto il Napoli poi abbiamo fatto grandi cose. Per noi è sempre stata una partita di riferimento,dove dobbiamo far bene tutti e dobbiamo saperci esporre ma saperci anche abbassare", ha chiosato Gasp.

ATALANTA (3-4-1-2):Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners;Lookman, Scamacca. All. Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri