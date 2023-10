La Dea a Empoli per volare. Gasp punta su Scamacca

L’Atalanta rullo compressore al Gewiss Stadium, con 10 punti conquistati su 12, ora cerca continuità anche in trasferta per puntare alla zona Champions.

Sesta gara esterna in questo avvio di campionato per la Dea, impegnata oggi alle 18,30 al Castellani contro un’Empoli in ripresa grazie al cambio di allenatore e alla cura Andreazzoli, che ha subito portato al rigenerante successo nel derby a Firenze.

Toscani rilanciati dal blitz al Franchi, ma privi del gioiellino Baldanzi e dell’esperto Destro, assenze pesanti per Andreazzoli che, alla vigilia, ha chiesto ai suoi di alzare l’asticella contro un avversario del valore dell’Atalanta.

Finora altalenante in trasferta con 2 sole vittorie sui campi di Sassuolo e Verona e 3 sconfitte in casa del Frosinone, della Fiorentina e della Lazio.

Nerazzurri scesi in Toscana quasi al completo, con le sole assenze di Palomino (al suo posto aggregato il ventenne Bonfanti dalla Under 23 di Serie C) e Tourè, cui si è aggiunto il forfait di Zappacosta per un attacco influenzale, con abbondanza di scelte in ogni reparto per Gasperini. Silente alla vigilia e con pochi dubbi di formazione. Legati soprattutto all’attacco dove Gasp confermerà Gianluca Scamacca da prima punta, per aumentarne il minutaggio e accelerarne l’entrata in condizione, con il ballottaggio tra Lookman e De Ketelaere come seconda punta. L’anglo nigeriano sta giocando bene, ma il belga, un po’ appannato nelle ultime uscite, avrebbe bisogno di una buona prestazione da titolare per ritrovare un po’ di smalto. Per Muriel, l’eroe di Coppa, decisivo giovedì sera in Austria con una doppietta, inizialmente dovrebbe esserci la panchina, in modo da sfruttare le sue qualità nella ripresa a gara in corso.

Sulla destra al posto di Zappacosta ci sarà Hateboer.

Atalanta che dal 2019 ha sempre vinto a Empoli e dovrà fare la partita, per conquistare i 3 punti e restare nella scia delle prime. Attenzione però ad un Empoli in ripresa, dove ci saranno gli ex a Berisha in porta, Grassi a centrocampo, Kovalenko, destinato alla panchina, e Niccolò Cambiaghi, il 23enne attaccante esterno brianzolo in prestito annuale agli azzurri fino a giugno: sarà lui a formare il tandem offensivo empolese con il 35enne Caputo.

Giornata speciale per Marten De Roon, che al Castellani taglia un altro traguardo di tutto valore, diventando il terzo giocatore ad arrivare a quota 250 presenze in nerazzurro in Serie A (prima di lui ci sono riusciti Angeleri arrivato a 281 e Bellini a 279), traguardo raggiunto in poco più di sette stagioni a Bergamo.

Il 32enne mediano olandese è il primo giocatore straniero della Dea a raggiungere questo traguardo. Oggi al Castellani la Dea vestirà in rosso, con la terza maglia dedicata a Bergamo, denominata Bergamo City Edition, presentata sabato ai tifosi.

EMPOLI (4-3-3): 12 Berisha; 24 Ebuehi, 4 Walukiewicz, 33 Luperto, 13 Cacace; 18 Marin, 5 Grassi, 29 Maleh; 28 Cambiaghi, 19 Caputo, 20 Cancellieri.

All. Andreazzoli

ATALANTA (3-4-1-2): 1 Musso; 42 Scalvini, 19 Djimsiti, 23 Kolasinac; 33 Hateboer, 15 De Roon, 13 Ederson, 22 Ruggeri; 7 Koopmeiners; 99 Scamacca, 11 Lookman. All. Gasperini