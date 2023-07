La città di Mangiarotti lo ricorda e onora

Il Mondiale di Milano colma una lacuna. La città che ha dato i natali a Edoardo Mangiarotti non poteva che essere, finalmente, scelta per far da teatro a un campionato del Mondo. La rassegna è così diventata occasione per ricordare l’atleta più decorato di tutti i tempi. Il milanese è stato capace, in cinque edizioni dei Giochi, di collezionare 6 medaglie d’oro, 5 d’argento e 2 di bronzo a Cinque Cerchi, oltre che 26 medaglie ai Campionati del Mondo. Nei giorni scorsi è stata svelata pure una targa commemorativa al 24 di Via Solferino alla presenza del sindaco, Giuseppe Sala, del presidente del Coni, Giovanni Malagò, del presidente della Federazione italiana scherma, Paolo Azzi, della Sottosegretaria allo Sport di Regione Lombardia, Lara Magoni. Inoltre, la sala stampa della manifestazione sarà intitolata proprio all’ex azzurro che fu anche giornalista. Marco Fichera ha più volte sottolineato come Milano 2023 rappresenti la storia, il presente e il futuro di questo sport. Verranno ricordati anche alcuni maestri che hanno scritto pagine di questo sport con medaglie commemorative consegnate presso la Medal Plaza (tra queste quelle alla memoria del maestro Lodetti e Volpini). Oltre l’impianto gara dell’Allianz MiCo, all’Arco della Pace verrà inaugurata, lunedì, Casa Italia, con un museo e una piazza, appunto la Medal Plaza, in cui avverranno le premiazioni.

G.L.