La capolista Brescia chiede strada a Reggio Emilia

Palla a due alle ore 19:30 per UNAHOTELS Reggio Emilia-Germani Brescia, una sfida che si preannuncia intensa nel campionato di Serie A. La Germani Brescia giunge a questo incontro forte di una netta vittoria contro Sassari, mentre Reggio Emilia vuole continuare il suo percorso positivo dopo il successo a Napoli. Nei precedenti, Brescia ha un vantaggio di 15-7 su Reggio Emilia, avendo vinto gli ultimi tre incontri. In particolare, l’ultima vittoria a Reggio Emilia della scorsa stagione rappresenta l’unico successo esterno nelle ultime tre stagioni.

Da tenere d’occhio gli ex di entrambe le squadre: Michele Vitali, che ha vestito la maglia di Brescia prima di trasferirsi a Reggio Emilia, e Amedeo Della Valle (nella foto), che ha avuto un percorso significativo con la Reggiana prima di unirsi a Brescia. Della Valle, in particolare, ha vissuto momenti di gloria con la squadra reggiana, vincendo una Supercoppa Italiana e raggiungendo due finali Scudetto.

Per la Germani Brescia è il primo match da capolista solitaria del campionato dopo il ko della Virtus Bologna della scorsa settimana con l’Olimpia Milano. La squadra di Alessandro Magro vuole ora conservare il comando per arrivare alle Final Eight, di cui è detentrice, da testa di serie numero uno della competizione.

Alessandro Luigi Maggi