Irrompe la Spagna nell’albo d’oro dell’Azimut Montes trionfa dopo tre ore

di Silvio De Sanctis

Irrompe la Spagna nell’albo d’oro del Trofeo Azimut di Bergamo (15 mila $ di montepremi) che ha chiuso i battenti sui campi in terra battuta del Tennis Club Città dei Mille. E ci sono volute 3h e 15’ per assegnare il titolo al ventunenne Inaki Montes-De la Torre, nome nuovo del panorama internazionale in termini di partecipazione, tanto che era appena al 2° torneo disputato in stagione e nell’unica presenza di giugno era stato eliminato al 1° turno. Invece Montes-De la Torre ha mostrato tutta la voglia di vincere e la solidità costruita in 3 anni di apprendimento nel mondo Usa dell’NCAA, dove frequenta l’Università della Virginia a Charlottesville e partecipa al relativo campionato. In 3 anni si è costruito ben 58 vittorie contro 18 sconfitte, un bilancio che gli è valso la nomina ad "atleta maschile dell’Anno" della sua università. Nella finale di Bergamo ha posto fine per 63, 46, 75 alla bella avventura di Mariano Kestelboim, tesserato per il circolo di casa e per questo sostenuto dall’inizio alla fine dal numeroso pubblico. L’argentino ha provato fino all’ultima palla a cambiare l’esito, ma gli sono mancate le energie per contrastare lo spagnolo, che durante la premiazione ha esibito una t-shirt dedicata all’università e mandava baci alla fidanzata, in tribuna. Al termine grande soddisfazione per Silvana Carrara, direttrice del circolo che ha organizzato la manifestazione. "Disponiamo di un torneo che vanta standard organizzativi di altra categoria".