"In acqua vado io ma staff e famiglia mi fanno volare"

Si è laureata campionessa del mondo dei 50 rana categoria SB3 e ha staccato il biglietto per i Giochi paralimpici in programma per il prossimo anno a Parigi, la 24enne pavese Monica Boggioni.

La nuotatrice al Manchester Aquatics Centre dove si è disputata la prima giornata degli Allianz Para Swimming World Championships, i campionati del mondo di nuoto che assegnano anche i pass olimpici, ha disputato una gara perfetta, tutta in crescendo fino a chiudere con il tempo di 55”55 che le è valso la medaglia d’oro.

"Adesso sono contenta - ha detto Monica Boggioni -. Avrò anche altre gare, ma la prima si è conclusa molto positivamente. Dietro a una medaglia c’è tanto lavoro e tante persone. In acqua ci sono io, ma uno staff lavora con me, dall’allenatore Guy Soffientini della Pavia Nuoto alle Fiamme Oro. Ma anche la famiglia mi sostiene, mamma e papà erano in tribuna, e a Pavia c’erano mio fratello Matteo, i miei nonni, gli zii e tutti gli amici incollati davanti alla televisione. Ho una grande squadra che mi supporta e come me anche gli altri compagni della Nazionale. Tante gare ci aspettano e speriamo che ci siano anche tanti successi per tutti".

Monica Marziani