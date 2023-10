Il Viadana lotta con i denti. Ma Rovigo si prende la scena

Nella terza giornata, il Viadana ha subito la sua prima sconfitta stagionale, cadendo 18-6 contro il Rovigo. La partita, che sulla carta sembrava essere a favore della squadra veneta, ha visto un Viadana combattivo e determinato a tenere aperto il risultato fino all’ultimo fischio dell’arbitro. Martin Roger è stato il primo a segnare per il Viadana con un calcio piazzato. Tuttavia, Jacob Atkins del Rovigo ha risposto con tre piazzati, portando il punteggio a 12-6 alla fine del primo tempo.

Nella seconda metà della partita, le difese di entrambe le squadre hanno alzato il livello, rendendo difficile per entrambi gli attacchi trovare la via della meta. Atkins ha aggiunto altri due calci piazzati per il Rovigo, consolidando la vittoria. Nonostante la sconfitta, il Viadana ha mostrato una difesa solida, non concedendo alcuna meta al Rovigo durante l’intera partita. Tuttavia, il Viadana ha mostrato alcune carenze, soprattutto nelle fasi statiche e in mischia, che sono fondamentali per avanzare sul campo e mettere pressione sull’avversario. Questi aspetti saranno sicuramente al centro dell’attenzione nei prossimi allenamenti, in vista della partita di tra sei giorni contro i Lyons Piacenza. VIADANA-ROVIGO 6-18 (6-12)

Alessandro Luigi Maggi